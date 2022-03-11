Yeşilhisar Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Yeşilhisar Belediyesi'nde yapılan toplu iş sözleşmesiyle, belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 55 oranında zam yansıyacak.

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  • 11.03.2022 10:28
  • Güncelleme: 11.03.2022 10:30
Yeşilhisar Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci
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Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Yeşilhisar Belediyesi’nde yapılan toplu iş sözleşmesiyle, belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 55 oranında zam yansıyacak.

Yeşilhisar Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen programa Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesi gereğince 01.03.2022 tarihinden itibaren Yeşilhisar Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 55 oranında zam yapıldığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Geçim şartlarının zorlaştığı bugünlerde Yeşilhisar Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımıza yüzde 55 oranın da zam yaparak enflasyona ezdirmediği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözleşmemizde emeği geçen belediye yetkililerine de ayrıca üyelerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da, gece gündüz beraber çalıştıkları mesai arkadaşlarını emeklerinin karşılıklarını imkanları dahilinde vermeye çalıştıklarını söyleyerek, “İşçilerimizin maaş artışlarını enflasyonun altında bırakmadık. Belediyemizin imkanları nispetinde en iyi zammı vermeye çalıştık. Arkadaşlarımız aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcasınlar” dedi.

İHA

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