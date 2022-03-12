Yeşilhisar Belediye işçilerine yüzde 55 zam

Yeşilhisar Belediyesi ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Anlaşma sonucu belediyede kadrolu çalışan işçilerin maaşına yüzde 55 oranında zam yapıldı.

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  • 12.03.2022 11:07
  • Güncelleme: 12.03.2022 11:08
Yeşilhisar Belediye işçilerine yüzde 55 zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

 Yeşilhisar Belediyesi’nde kadrolu işçi maaşlarının zammı için belediye ve yetkili sendika arasındaki görüşmeler sona erdi. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu belediyede, kadrolu işçi maaşlarına yüzde 55 oranında zam yapılmasına karar verildi.  

Sözleşme imza törenine Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı. Anlaşmaysa sonuçlanan zamlar, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren işçilerin maaşlarında geçerli olacak.

1ha

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