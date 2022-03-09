Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan: 'Kapalı sulama sisteminin ilçemize kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar'ın tarım memleketi olduğunu belirterek, kapalı sulama sisteminden yaklaşık 6 köyün istifade ettiğini söyleyerek, ilçe genelinde sistemin yaygınlaşacağını dile getirdi. 

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  • 09.03.2022 18:07
  • Güncelleme: 09.03.2022 18:07
Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan: 'Kapalı sulama sisteminin ilçemize kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor'

Yeşilhisar ilçesinde tarıma yönelik başlatılan kapalı sulama sisteminin üretime katkı sağlıyor. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Yeşilhisar’ımız tarım memleketi. Öncelikle çiftçilerimize şu baharın ilk günlerinde bereketli günler diliyorum. Geldiğimiz günden beri ilçemizin ihtiyaçları, halkın talepleri ve bizim hedeflediğimiz çalışmalarla bunları adım adım yürütme gayretindeyiz. İlçemizin çiftçiler adına en çok beklentileri tarımsal sulamadaki kapalı sistemin bitirilmesi. Bununla ilgili Ankara’daki görüşmelerimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün uhtesinde olan çalışmalar çerçevesinde geçen yıl Kovalı, kuşçu, Çadırkaya, Kayadibi bölgesindeki kapalı sulama sistemi, Kovalı kapalı sulama sistemi bitti. Yaklaşık 6 köyümüz kapalı sulamadan istifade eder oldu. Develi ikinci merhale dediğimiz ilçemizi ilgilendiren boyutunda da ödenekler gün gün artarak devam ediyor. İnşallah bu kapalı sistemin bu ilçeye kazandırılması adına bizlere düşen görev her neyse onun gayretindeyiz. Devlet Su İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları çerçevesinde bu gelişmeler hızlandırılarak devam edecektir diye düşünüyorum” dedi.

‘ÇİFTÇİLERİMİZİ ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR’ 
Çiftçilerin yaşadığı sorunları dile getiren Başkan Taşyapan, “Çiftçilerimizin şu anda en çok sıkıntı çektiği konu tarımdaki sulama. Sulama elektrikle olduğu için elektrik fiyatları çiftçileri düşündürüyor. Çiftçilerimizin traktör yakıtı olan mazottan bir beklentileri var. İnşallah hükümetimizin bu konudaki desteklerinin artarak devam edeceği düşüncesindeyim. Bu anlamda ürünlere verilen desteklerde her halükarda çiftçimize yansıyan desteklerden bir tanesi. Ürün fiyatları kendi çapında birbirini dengeleyecek şekilde artışlar gösteriyor ama üretim olmadan olmayacağı ortaya çıkıyor. İnsanoğlu gıdayı tüketmeden hayatiyeti olmuyor. Onun için ekmeğimizin ana maddesi olan buğdaydan başlamak üzere pancarıydı, çekirdeğiydi, fasulyesiydi, nohutuydu üretilmesi gereken her tarımsal ürünün desteklenmesine ihtiyaç var. Bu konuda da bizim üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz. Biz belediye olarak en çok çiftçilerimize arazi yollarının yapımıyla ilgili birçok noktada alt yapısını hazırladık. Belli noktalarda stabilize asfaltlama yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl da bu faaliyetleri sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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