Yerli üretim robot hastalara umut oluyor

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, uyguladığı son teknoloji tedavi yöntemleriyle hastaları sağlığına kavuşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinden tedavi olmak için gelen hastalar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde şifa bulmaya devam ediyor.

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  • 20.01.2022 09:38
  • Güncelleme: 20.01.2022 09:38
Yerli üretim robot hastalara umut oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, uyguladığı son teknoloji tedavi yöntemleriyle hastaları sağlığına kavuşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinden tedavi olmak için gelen hastalar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde şifa bulmaya devam ediyor.

Türkiye’de başka örneği olmayan ve yerli üretim olan robot sayesinde, hareket kısıtlığı olan hastalar, haftada bir ve ya iki seans tedavi görerek 1 ay ile 3 ay arasında sağlığına kavuşabiliyor. Robotun önünde bulunan ekranda oynatılan animasyon sayesinde hastalar sıkılmadan yürüyüş egzersizlerine devam ediyor.

Aksaray’dan tedavi olmak için geldiğini söyleyen Neslihan Kete; “İlgilerinden dolayı önce hocalarıma çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oluyorlar. Felç geçirmiştim. Bir sene iyi oldum. İkinci sene tekrar hastalandım. Terleme ve boynumda bir sıkıntı oldu. Sağ tarafım zayıflama yaptı. Buraya geldim, tedavi oluyorum. Buraya geleli bir ay oldu. Haftada bir iki gün robota giriyorum. Şu an çok iyiyim” şeklinde konuştu.

Fizyoterapist İsa Metin ise yaptığı açıklamada, “Robotumuz özellikle hastalarımızın yürüme patentini doğru bir şekilde öğretebilmek ve bunu hastamıza kazandırabilmek maksadıyla kullanılmakta. Biz burada özellikle Parapleji, Tetrapleji, Parapleji, Serebral palsi ve Hemipleji hastalarımızı, bunun yanında beyin etkilenimi olan diğer nörolojik hastalarımızın da yürüyüş aşamasında daha doğru yürüyüş öğretebilmek maksadıyla kullanmaktayız” ifadelerini kullandı.

“3 yaşındaki hastalar da kullanabiliyor”

Fizyoterapist Metin “Bu robotumuz özellikle en küçükten en büyüğe kadar, özellikle bacak ölçümü yapılıp, belli bir boy yüksekliği alındıktan sonra 3 yaştan 70 yaşa kadar tüm hastalarımızı alabiliyoruz. Burada hastalarımızın özellikle her birinde farklı durumlar olur. Eklem ve eklem aktiviteleri bulunan hastalarımız robotumuza destek verip, daha doğru yürümeyi kazanabilmek maksadıyla kendi destekleriyle kullanabilirken, tamamen plas durumda olan hastalarımız ile alt ekseninde hareketi bulunmayan hastalarımızda doğru yürümeyi herhangi bir destek sağlamadan koordine edilerek öğreniyor. Hastalarımızda oluşabilecek problemlere karşı 5 adet acil durdurma butonu bulunmakta. Bir tanesi burada bulunan fizyoterapist arkadaşımızın elindedir. Onun koordinesiyle tedavi devam ediyor. Robot tedavisi yaklaşık olarak yarım saat ile kırk dakika arasında hastalarımızın direncine ve tedavi süresine göre belirleniyor” şeklinde konuştu.

Robotun tamamen yerli teknoloji ile üretildiğin söyleyen Metin, “Diğer yurt dışından ithal ettiğimiz robotlara istinaden daha küçük bireylerde kullanabilme avantajı ve ekranı sayesinde olumlu yönde ayrım gösteriyor” dedi.

İHA

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