Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil hız tespit sistemi, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kullanılmaya başlandı.

PAYLAŞ
  • 26.03.2022 11:10
  • Güncelleme: 26.03.2022 11:10
Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil hız tespit sistemi, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kullanılmaya başlandı.

Yozgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, hem araç üzerine hem de seyyar olarak kurulan Türkiye’nin ilk yerli hız tespit cihazını, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde kullanmaya başladı.

Günümüz şartlarına ve teknolojisine uygun olarak tasarlanan mobil hız tespit cihazı ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, fotoğraf ve video kaydı ile tespit edilebiliyor. 150 metreye kadar kayıt alabilen cihazın tanıtımı jandarma ekiplerince Çekerek ilçe merkezinde Lise Caddesi hastane yolunda tanıtımı yapıldı. Denetimlerin yapıldığı uygulamada hız ihlali yapan sürücüler mobil hız tespit cihazı belirlenerek sürücülere idari yaptırım cezası uygulandı.

Ekiplerin, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde belirli noktalarda hız tespit uygulamalarına devam edeceği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Adliye önündeki cinayete 24 yıl

Adliye önündeki cinayete 24 yıl

Belediye işçisi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Belediye işçisi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Üretimin ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı

Üretimin ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı

Jandarmadan ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

Jandarmadan ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ'de Öğrenciler ile Buluştu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ'de Öğrenciler ile Buluştu

Talas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Talas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

DAHA FAZLA
Maden ocağındaki göçükte işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Maden ocağındaki göçükte işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu

Kirayı almaya geldi, kiracısını ölü buldu

Pastırma kesen Akşener, 'Kayseri mi, Kastamonu mu?' tartışmasına girmedi

Pastırma kesen Akşener, ‘Kayseri mi, Kastamonu mu?’ tartışmasına girmedi

İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor