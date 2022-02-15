Yenidoğan Canlandırma Eğitim programı başlatıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 15-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi (NRP)” programı başlatıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Eğitim Kliniği ve İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Koordinasyon Birimi ortaklığında gerçekleşecek olan eğitim programı üç gün sürecek olup, eğitimin son gününde yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonrası, katılımcılara sertifikaları verileceği belirtildi.

Eğitim programının ilk gününde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim yardımcısı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Uzman Hekimleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Hekimleri, 2’inci ve 3’üncü basamak çocuk yoğun bakım hekimleri, asistan hekimleri ve sağlık personel katılım gösterdi.



Eğitimde açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, “Ülkemizde uluslararası standartlarda gerçekleştirilen ‘Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)’ doğuma eşlik eden tüm sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılmasını amaçlayan ve başarıyla yürütülen bir eğitim programıdır. Bu eğitimle, temel resüsitasyon uygulamalarının pekiştirilmesi için eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle, önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditenin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Hastanemize başvuran anneler umutlarını bizlere bağlıyor, bu nedenle burada çok büyük emek vermemiz gerekiyor” diye konuştu.