Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ocak ayı divanı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kayseri Bölge Sorumlusu Ali Karaduman başkanlığında toplandı.

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  • 30.01.2022 17:23
  • Güncelleme: 30.01.2022 17:23
Yeniden Refah Partisi Ocak Ayı Divan toplantısı gerçekleştirdi

YRP Ocak ayı Kayseri divan toplantısına YRP Genel Başkan yardımcısı Cengiz Zor, Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kayseri Sorumlusu Ali Karaduman, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları ve partililer katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Cengiz Zor, siyasi partilerin refah getirmek için kurulduğunu söyledi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Zor,” Türkiye’de siyasi partiler genelde ülkemizin sorunlarını çözmek. Ülkemizde yaşayan insanların refah seviyesini yükseltmek. İnsanları korumak ve adil yaşam kalitesini korumak için kurulurlar. Yaptıkları çalışmalar ve aldıkları eğitimler bakıldığında ortaya konulan çözümlerin bir kısmının vatandaşımızın lehine bir kısmının da aleyhine olduğunu görüyoruz. Partilerin kuruluş nedeni ülkede yaşayan vatandaşlara maddi ve manevi katkı sağlamak” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE 2 MİLYON 300 BİN VATANDAŞIMIZIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ’
Ülke içerisinde adil bir paylaşım yapıldığında herkesin refaha kavuşacağını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, “ Gelinen nokta itibariyle Ülkedeki yoksulluk sınırı yüzde 85’ini kapsarken açlık sınırı ülkede yüzde 45’e gelmiştir. Yani ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 15’rahat durumda. Böyle bir ortamın Türkiye’de mutluluğa huzuruna katkı sağlaması düşünülemez. Son zamanlarda elektriğe, suya, doğalgaza ve akaryakıta yapılan zamlar artık dayanılmaz bir hale gelmiştir. 2 milyon 300 bin vatandaşımızın elektriği kesildi. Bu durum 2022 Türkiye’sine yakışan bir durum değil bu konuda acil önlem alınması gerekiyor. İşçimize ve memurumuza yapılan zamların, çok kısa zaman içerisinde eridiğini görüyoruz. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammı memnuniyetle karşıladık fakat yakın zamanda enflasyon yüzde 23 olarak açıklandı. Türkiye’de fiyatları belirli bir seviyede tutmada sıkıntı var. Bu sıkıntının çözülmesi hükümetin en baştaki görevlerindendir. Haliyle emeklimize, çiftçiye, memura ve işçiye yapılan zamlar çok kısa sürede kül oluyor” şeklinde konuştu

BGC

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