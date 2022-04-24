Yeniden Refah Partili Adıgüzel: 'Adil düzen, bizim iktidarımızda gerçekleşecek'

Yeniden Refah Partisi Melikgazi ilçe başkanı Orhan Adıgüzel, teşkilat olarak sıkı çalıştıklarını ve Parti olarak halkın yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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  • 24.04.2022 17:56
  • Güncelleme: 24.04.2022 17:56
Yeniden Refah Partili Adıgüzel: 'Adil düzen, bizim iktidarımızda gerçekleşecek'

Yeniden Refah Partisi Melikgazi ilçe başkanı Orhan Adıgüzel, Yeniden Refah Parti’sinin, insanların kurtuluşu olacağını söyledi. Açıklanan emekli ikramiyeleri hakkında konuşan Adıgüzel, “Emekli ikramiyeleri beklenen düzeyde değil, en az 1500 olması gereken tutarın 1100 olarak açıklanması emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Genel başkanımızın açıklamalarında, partimizin iktidar olması halinde ise emekli maaşının asgari ücretten az olmayacağı belirtilmiştir. Adil düzen, adil paylaşım bizim iktidarımızda gerçekleşecek. Bütün teşkilatımız sahalarda, bu çalışmalar sonucunda herkes huzur bulacak, tarım ve ziraat gelişecek, yerli üretim paketlerimizle kimseye vergi yükü yüklenmeyecektir. İktidarımızın ilk yılında 150 milyar dolar gelir kaynağı elde edilerek vatandaşın refahı için çalışılacaktır” dedi.

Ramazan Bayram’ına az kalmasıyla beraber hem tüm Müslümanların hem de vatandaşların Ramazan’ını kutlayan Adıgüzel, “Ramazan ayının son haftasına geldik. Ramazan Bayram’ına girerken bütün İslam aleminin barış ve huzur içerisinde olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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