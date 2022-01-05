Yeni yılın ilk 'Halk Toplantısı' yapıldı
Vatandaşların talep ve şikyetlerinin görüşüldüğü yeni yılın ilk halk toplantısı Kırşehir Valiliğinde yapıldı.
- 05.01.2022 16:20
- Güncelleme: 05.01.2022 16:20
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Vatandaşların talep ve şikâyetlerinin görüşüldüğü yeni yılın ilk halk toplantısı Kırşehir Valiliğinde yapıldı.
Toplantıda Vali İbrahim Akın tarafından müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda yetkililere gerekli talimatlar verildi. Vatandaşların talep ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen Halk Toplantısı’na Vali Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN