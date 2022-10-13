Yeni Hizmetler Yıldırım Beyazıt'ın çehresini değiştiriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 4 cadde de devam eden çalışmaları inceleyerek, mahallenin yeni yapılan hizmetlerle çehresinin değişeceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 13.10.2022 14:29
  • Güncelleme: 13.10.2022 14:29
Yeni Hizmetler Yıldırım Beyazıt'ın çehresini değiştiriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 4 cadde de devam eden çalışmaları inceleyerek, mahallenin yeni yapılan hizmetlerle çehresinin değişeceğini söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler alan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışıyor yeni yollarımızı biran önce tamamlamak üzere gayretle hizmet ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesinde yol çalışmamız devam ediyor. Ayrıca Hisar, Ülkeli ve Fatih Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yapılıyor. 1,6 kilometrelik hatta 4500 ton asfalt kullanarak çalışma yapılacak. Burada altyapı çalışmalarına geçen sene tamamlamıştık. Şimdi bütün yolu kazıyarak frezesini alıyoruz. Bu asfalt atıkları da atılmıyor, boşa gitmiyor yani. Bunları da yeniden dönüştürerek Kıranardı ve Hisarcık’ta yollara kullanacağız. Aynı zamanda buradaki yolu tamamen yenilemiş oluyoruz. Buraya yeni 3 tane park yaptık. Yolları güzelleştiriyoruz, kaldırım ve otopark alanlarını yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz de devam ediyor. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi farklı bir çehreye dönüşüyor. Lütfen yeni yollarımız hız yapmadan araç kullanalım her hangi bir kazaya mahal vermeyelim, kurallara uyalım. Yeni yolumuz çok güzel olacak. Mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Felahiye ve Özvatan'a doğal gaz için ilk adım atılıyor

Felahiye ve Özvatan'a doğal gaz için ilk adım atılıyor

Yeni hizmetlerle Yıldırım Beyazıt'ın çehresi değişiyor

Yeni hizmetlerle Yıldırım Beyazıt'ın çehresi değişiyor

Başkan Çolakbayrakdar'dan Gömeç Fasulyesi Etkinliğine Davet

Başkan Çolakbayrakdar'dan Gömeç Fasulyesi Etkinliğine Davet

Başkan Çolakbayrakdar: 'Fevziçakmak'a ilgi çekecek bir kütüphane kazandıracağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Fevziçakmak'a ilgi çekecek bir kütüphane kazandıracağız'

Elektrikli araçlar: Nasıl çalışır, avantaj ve dezavantajları neler?

Elektrikli araçlar: Nasıl çalışır, avantaj ve dezavantajları neler?

Büyükşehir'in kardeş şehri Şuşa heyeti Kayseri'de

Büyükşehir'in kardeş şehri Şuşa heyeti Kayseri'de

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lisede yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Lisede yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Talas'ın Sivrisinekle Mücadelesi Örnek Oldu

Talas'ın Sivrisinekle Mücadelesi Örnek Oldu

DAHA FAZLA
Başkan Öztürk, Öğrencilerle Birlikte Çevre Temizliği Yaptı

Başkan Öztürk, Öğrencilerle Birlikte Çevre Temizliği Yaptı

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: 'Sürpriz etkisi oluşturacak silahlarımız olmalı'

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: 'Sürpriz etkisi oluşturacak silahlarımız olmalı'

Sarıgül'den TFF'ye çağrı: 'Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı'

Sarıgül'den TFF'ye çağrı: 'Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı'

Teknik Hizmetler Genel Müdürü Duman: '20 yıl önce yüzde 20 olan yerli ve millilik oranımız bugün yüzde 80'lere ulaştı'

Teknik Hizmetler Genel Müdürü Duman: '20 yıl önce yüzde 20 olan yerli ve millilik oranımız bugün yüzde 80'lere ulaştı'

Başkan Öztürk öğrencilerle birlikte çevre temizliği yaptı

Başkan Öztürk öğrencilerle birlikte çevre temizliği yaptı