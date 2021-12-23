Yeni havalimanı 2022'ye

21 Kasım 2020'de temeli atılan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasındaki çalışmalar hızla sürerken, projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 17:15
Yeni havalimanı 2022'ye
21 Kasım 2020'de temeli atılan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasındaki çalışmalar hızla sürerken, projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

21 Kasım 2020’de temeli atılan Kayseri Havalimanı’nın yeni terminal binasındaki çalışmalar hızla sürerken, projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Tamamlandığında 8 milyon yolcuya hizmet verecek olan Kayseri Havalimanı’nın yeni terminal binasında çalışmalar hızla sürüyor. 21 Kasım 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı program ile temeli atılan bina hızla yükseliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da yakından ilgilendiği proje bittiğinde Kayseri yurt dışına çıkış kapısı halini alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin 2 yıl içerisinde tamamlanmasını beklediklerini dile getirmişti.

Yeni Terminal binası

Kayseri’nin Yeni Terminal Binası projesi kapsamında, iç hatlar terminal binası, dış hatlar terminal binası yenilemesi, güç merkezi binası, apron bariyer binası, 5 orta ve 1 büyük gövdeli uçağa hizmet edecek 50.000 m2 ilave apron ve taksiyolu, giriş nizamiye binası ve yeni ARFF binası, altyapı imalatları, 5 adet köprü, 4 adet bagaj konveyörü ile, iç ve dış hatlar toplam 60 bin metrekare terminal alanı yapım ve yenilemesi imalatlarından oluşurken, modern mimarisiyle Kayseri’nin yurt dışına çıkış kapısı halini alacak. Projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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