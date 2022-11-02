Yeni gümrük giriş kapısı ile Kayseri Serbest Bölge'de ekonomi daha da büyüyecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri üretiminin lokomotifi olan Serbest Bölge'de çalışmaların titizlikle devam ettiğini hatırlatarak, bölgede gümrük giriş kapısı, hizmet birimleri ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldığını söyledi.

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  • 02.11.2022 11:23
  • Güncelleme: 02.11.2022 11:45
Yeni gümrük giriş kapısı ile Kayseri Serbest Bölge'de ekonomi daha da büyüyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri üretiminin lokomotifi olan Serbest Bölge’de çalışmaların titizlikle devam ettiğini hatırlatarak, bölgede gümrük giriş kapısı, hizmet birimleri ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldığını söyledi.

Serbest Bölge yöneticileri ile çalışmaları yerine inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yönetim Kurulu Toplantı’mızın ardından, Serbest Bölge’mizin büyük bir ihtiyacını karşılayacak ’Giriş Kapısı, Hizmet Birimleri ve Çevre Düzenlemesi’ çalışmasını yerinde inceledik. İhracatı arttırmak ve ekonomimizi büyütmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kayseri Serbest Bölgenin gelişmesi, büyümesi ve daha çok yatırımın buraya gelmesi Kayseri açısından son derece önemli. Kayseri Serbest Bölge Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılayan her geçen gün daha da iyileşen bir bölgemiz. Serbest Bölge giriş kapısının yapımı ile araç, kamyon ve TIR girişleri çok rahatlayacak. Günlük yüzlerce tır, kamyon ve araç girişi var; dolayısıyla buranın nitelikli bir hale gelmesi araç girişlerinin ve gümrük işlemlerinin daha rahat yapılması için bu kapıyı yapacağız. Yaptığımız bu güzel yatırımlarla çok daha fazla yatırımcıları Serbest Bölgeye çekeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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