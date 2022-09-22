Yemliha'yı dolu vurdu
Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı Kayseri'de yağmur yağışları görülürken Yemliha'yı dolu vurdu.
- 22.09.2022 15:12
- Güncelleme: 22.09.2022 15:12
Kayseri’de hafta başından itibaren hissedilir derece azalan hava sıcaklarının ardından yağışlar görülmeye başlandı. Dün Erciyes’e ilk kar yağının olmasının ardından bugün Yemliha’ya dolu yağdı. Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde bulunan Yemliha Mahallesi dakikalar içerisinde beyaza büründü.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN