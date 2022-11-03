Yemliha Daha Modern Altyapı ve Daha Konforlu Ulaşıma Kavuştu

Yemliha Mahallesi'nde altyapı kuruluşlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından Kocasinan Belediyesi tarafından yapımına başlanan asfalt çalışması sona erdi. Hayata geçirilen projelerle kırsal mahallelere prestij kazandırdıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımın tüm Yemliha'lılara hayırlı olmasını diledi.

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  • 03.11.2022 12:01
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:39
Yemliha Daha Modern Altyapı ve Daha Konforlu Ulaşıma Kavuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yemliha Mahallesi’nde altyapı kuruluşlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından Kocasinan Belediyesi tarafından yapımına başlanan asfalt çalışması sona erdi. Hayata geçirilen projelerle kırsal mahallelere prestij kazandırdıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımın tüm Yemliha’lılara hayırlı olmasını diledi.

Kocasinan Belediyesi, merkezdeki mahallelerle birlikte kırsal mahallelerde de hizmet üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve altyapı kuruluşları koordinesinde Yemliha Mahallesi’nde yapılan altyapı ve asfalt çalışmaları sona erdi. Yapılan bu çalışmayla birlikte Yemliha Mahallesi’nin ulaşımı daha konforlu bir hale gelirken, alt ve üstyapısıyla birlikte daha modern bir çehreye kavuştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın 93 mahallesine ayrım yapmadan hizmet götürmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar; “Yemliha’lı hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için altyapı kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde başlattığımız yol çalışmasını tamamladık. 4 bin 160 ton temel malzemesi ve 2 bin 600 ton asfalt kullanarak; 9 metre genişliğinde, bin 500 metre uzunluğunda asfalt döktük. Yemliha’yı daha modern ve sorunsuz bir altyapıyla birlikte konforlu bir ulaşıma ve daha modern bir görünüme kavuşturduk. Güle güle kullanmak nasip olsun” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Yemliha sakinleri de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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İHA

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