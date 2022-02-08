Yemleme çalışmaları devam ediyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce kış şartlarının olumsuz etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışmaları devam ediyor.

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  • 08.02.2022 09:32
  • Güncelleme: 08.02.2022 10:18
Yemleme çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce kış şartlarının olumsuz etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışmaları devam ediyor.

Yemleme çalışmaları; ikinci kez Pınarbaşı ilçesinde, İlçe Av Komisyon üyelerinin katılım ile devam etti. Yerleşim yerlerinden uzak ve kar yağışının yoğun olduğu noktalara; 200 kilo buğday ve 300 kilo Pazar artığı (havuç, marul, lahana vs.) yabanda yaşayan dostlarımızın doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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İHA

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