Yediemin otoparkında servet bekliyorlar

Kayseri'de bulunan yediemin otoparkında çeşitli nedenlerden dolayı bırakılan araçlar çürümeye yüz tutarken, bazıları da otların arasında kayboldu. Otoparkta, lüks otomobiller, tırlar, mikserlerin de bulunduğunu aktaran işletmeci Ethem Gülşan, Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, otoparklardaki araçlar piyasaya girerse fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL'ye düşer dedi.

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  • 17.10.2022 10:04
  • Güncelleme: 17.10.2022 10:30
Yediemin otoparkında servet bekliyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan yediemin otoparkında çeşitli nedenlerden dolayı bırakılan araçlar çürümeye yüz tutarken, bazıları da otların arasında kayboldu. Otoparkta, lüks otomobiller, tırlar, mikserlerin de bulunduğunu aktaran işletmeci Ethem Gülşan, "Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, otoparklardaki araçlar piyasaya girerse fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL’ye düşer" dedi.

Kentte çeşitli sebeplerden dolayı yüzlerce araç yediemin otoparkına terk edilirken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar da otların arasında kayboldu. 15 yıldır otoparkta bekleyen araçların olduğunu ifade eden Otopark İşletmecisi Ethem Gülşan, araçların çürümeye yüz tutmadan ekonomiye kazandırılmasının sıfır ve ikinci el fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini aktararak, "Burada 300 tane araç var. Artı motosikletler var. Hepsinin ekonomik değeri yüksek ve 3 yıl ile 15 yıl arasında bir zamanda burada kalan araçlar var. Bu araçlar otoparktan neden çıkmıyor diye çaba gösterdim ve mücadele ettim. İcra memurlarına fiili haciz geliyor, yapılıyor. Bu araçlar peynir, ekmek gibi satılır. Bu arabaların sayısı yaklaşık olarak Türkiye ortalamasında 750 bin-1 milyon civarında. Bu araçlar birdenbire ekonomiye girerse bugün 2. el araçların ve sıfır araçların nerelere geleceğini büyüklerime soruyorum. Bu araçların buradan çıktığı takdirde döşemeci, kaportacı, akaryakıtçı ve notercisinin de kazanacağı parayı düşünelim. Teker dönecek ki bu ülkeye fayda olsun. Ben şu anda denizde bir damlayım. Bu arabaların bir an önce ekonomiye dönmesi için mücadele ediyorum. Bu arabalar çeşitli maddelerden dolayı, çeşitli suçlardan dolayı otoparkımıza geliyorlar" dedi.

"Burada servet bekliyoruz"

Otoparklarda servet beklediklerinin altını çizen Gülşan, "Benim amacım ekonomiye canlılık getirmek. Ortalama olarak en düşük fiyatlı arabanın değeri 50-60 bin TL civarında. Biz burada servet bekletiyoruz. Ortalama olarak söylüyorum. Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, bu olayı gerçekleştirdiğimizde bu fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL’ye düşer. Yani yarıya iner. Bu otoparklarda yer alan yaklaşık 1 milyon aracın aynı anda piyasaya girdiğini düşünürsek, bir hareketlilik olacak. Bir canlılık getirecek. Bu olayla ilgilenenler var, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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