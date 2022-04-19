Yedi asırdır ayakta, zamana meydan okuyor

Sivas'ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan 700 yaşındaki dut ağacı, zamana meydan okuyor.

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  • 19.04.2022 11:13
  • Güncelleme: 19.04.2022 11:13
Yedi asırdır ayakta, zamana meydan okuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan 700 yaşındaki dut ağacı, zamana meydan okuyor.

Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan 7 asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor. Yedi asırdır tüm dış etkenlere rağmen yıkılmadan aylakta durmayı başaran ağacın dut ağacı olması ise dikkat çekiyor. Ağacın Türkiye’de ki en yaşlı meyve ağaçlarından biri olduğu düşünülüyor. Köy sakinleri farklı bir değer ve önem verdikleri ağaca gözleri gibi bakıyor.

Tarihi dut ağacının geçmişinden bahseden Tekke Köyü Muhtarı Haydar Ülgen, “Bu ağacın yaşını ölçtürdüm, 668 yaş kesin 700 yaşında olma ihtimali çok yüksek dediler. Bunu anıt ağaç yaptılar. Evrakları tam ulaşmadı ama benim tahminimce de 700 yaşında. Rivayetlere göre köyde türbesi olan Samut babayla aynı yaşta. Samut babanın bu dut ağacı fidanını Hacıbektaş’tan getirdiği söyleniyor. Ben Hacıbektaş’a gittim orada da bu dut ağacının benzeri var. Uzunluğu yaklaşık 6 metre ve çok geniş bir alanı var. Çevre İl Müdürlüğünden gelen ekipler ağaçta bir hastalık olduğu söylendi ve bu hastalığı tedavi edeceklerini söylediler. Bunu bizim köyde ziyaret olarak kabul ederler. Eskiden bu ağacın dibinde kurban kesilirdi. Mesela bunun dalını kesince kimse yakmaz, hiç kimse dokunmaz bu ağaca” dedi

İHA

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