Yeșilhisar'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı

Yesilhisar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yeşilhisar Şubesi tarafından, ihtiyaç sahiplerine Ramazan öncesi temel gıda ve giysi yardımında bulunuldu. 

PAYLAŞ
  • 21.03.2022 10:23
  • Güncelleme: 21.03.2022 10:23
Yeșilhisar'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı

Yardımlar, Yesilhisar ve kırsalde toplam 30 mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz, hasta, yaşlı ve çalışamayacak durumda olan 250 aileye yapıldı. Ailelere dağıtılan yardım paketlerinin içinde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri yer aldı. Ayrıca yetim, öksüz ve aile durumu iyi olmayan 250 öğrenciye de giysi yardımı ulaştırıldı. 

“Yetimlerin ve öksüzlerin yüzü gülsün ki dünya gülsün” diyen yardımları organize eden Keler Camii İmam Hatibi Harun Akkaş, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polisten kaçan araç yan yattı

Polisten kaçan araç yan yattı

Doç. Dr. Bahadır Öz:

Doç. Dr. Bahadır Öz:

Yangın Gönüllüsü Eğitimi verildi

Yangın Gönüllüsü Eğitimi verildi

Çanakkale Deniz Zaferi Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı

Çanakkale Deniz Zaferi Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı

Tomarza Belediye Başkanı Şahin: 'Ramazan ayıyla birlikte 120 kişiyi iş sahibi yapacağız'

Tomarza Belediye Başkanı Şahin: “Ramazan ayıyla birlikte 120 kişiyi iş sahibi yapacağız”

Kubilay Söyler: 'Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine bir ışık gibi doğacak'

Kubilay Söyler: “Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine bir ışık gibi doğacak”

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kirişci: 'Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur'

Bakan Kirişci: 'Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur'

Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

DAHA FAZLA
Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'

Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'

Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı

Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı

Yeșilhisar'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı

Yeșilhisar’da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı

AGÜ'den Halka Açık Eğitim Seminerleri

AGÜ’den Halka Açık Eğitim Seminerleri

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı