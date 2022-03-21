Yeșilhisar’da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı

Yardımlar, Yesilhisar ve kırsalde toplam 30 mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz, hasta, yaşlı ve çalışamayacak durumda olan 250 aileye yapıldı. Ailelere dağıtılan yardım paketlerinin içinde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri yer aldı. Ayrıca yetim, öksüz ve aile durumu iyi olmayan 250 öğrenciye de giysi yardımı ulaştırıldı.

“Yetimlerin ve öksüzlerin yüzü gülsün ki dünya gülsün” diyen yardımları organize eden Keler Camii İmam Hatibi Harun Akkaş, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.