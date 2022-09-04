Yazı şenlendiren mahalle buluşmalarında sıra Vekse ve Bağpınar'daydı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle buluşmaları çerçevesinde Vekse ve Bağpınar Mahalle halkı ile bir araya geldiklerini söyleyerek vatandaşların renkli ve eğlenceli bir gün geçirdiğini belirtti.

Mahalle etkinliklerin yaz aylarını değerlendirmek ve eğlenceli zaman geçirmek adına büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Mahalle Buluşmaları çerçevesinde hemşehrilerimizle kucaklaştığımız, mahallelerimizin teknik eksikliklerini tamamladığımız etkinliğimiz keyifle devam ediyor. Mahalle Buluşmalarımız çerçevesinde bugün de Vekse ve Bağpınar Mahallemizdeyiz. Vatandaşlarımızın yaz akşamlarının tadını çıkartmasını ve bu sıcak mevsimi dolu dolu geçirmesini istiyoruz. Melikgazi’de yaşamayı daha keyifli hale getirecek birçok etkinliği vatandaşlarımız için planlamaya devam ediyoruz. Etkinliğimizi mahallelerimizde vatandaşlarımızın ayağına götürerek, eğlenmelerine vesile olmak istedik. 1 ay boyunca bu etkinliğimiz farklı mahallelerimizde halkımızla buluşmaya devam edecek" diye konuştu.