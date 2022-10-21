Yazarlardan kitap fuarına övgü: 'En iyi fuarlardan bir tanesi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl yoğun ilgi gören Kayseri Kitap Fuarı'na gelen yazarlar, Kayseri Kitap Fuarı'nın uğrak yerleri ve en iyi fuarlardan biri olduğunu vurgulayarak, 5. Kayseri Kitap Fuarı'nı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

PAYLAŞ
  • 21.10.2022 11:38
  • Güncelleme: 21.10.2022 13:13
Yazarlardan kitap fuarına övgü: 'En iyi fuarlardan bir tanesi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl yoğun ilgi gören Kayseri Kitap Fuarı’na gelen yazarlar, Kayseri Kitap Fuarı’nın uğrak yerleri ve en iyi fuarlardan biri olduğunu vurgulayarak, 5. Kayseri Kitap Fuarı’nı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 milyonu aşkın kitap, 300’ün üzerinde yazar ve yayınevinin okurlar ile buluştuğu 5. Kayseri Kitap Fuarı, 8 günü geride bıraktı. Bu sürede 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan 5. Kayseri Kitap Fuarı, geçen süre zarfında adeta ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği fuarda kitapseverler sevdikleri şair ve yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Ülke genelinde hemen hemen her alanda örnek, önder ve öncü olarak gösterilen Büyükşehir Belediyesi, 5. Kayseri Kitap Fuarı’na gelen yazarlardan tam not aldı. Kayseri Kitap Fuarı’na gelen yazarlar kitap fuarını çok beğendiklerini ve bu emekleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini dile getirdi. Kayseri’de okurlarıyla buluşan Yazar Hatice Kübra Tongar, Türkiye’deki diğer fuarlara gittiğini ve en iyi fuarlardan birisinin Kayseri’de olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu;

“Tüm Türkiye’deki fuarlara giden yazar olarak, söyleyeceğim; en iyi fuarlardan bir tanesi. Her yıl davet ettiklerinde elimden geldiğince Kayseri’de olmam lazım diyerek program yapıyorum. Hafta içindeyiz şu an hafta içi olmasına rağmen içerisi cıvıl cıvıl bugün. Genelde hafta sonları iyidir fuarlar ama hafta içi olmasına rağmen çok haraketli, çok güzel. Bu da bu iyiliğin, bu kalitenin karşılığı diye düşünüyorum. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu da insanların kültüre ayırdığı zaman, kitaba ayırdığı zaman bütçe, bütün bunlar o kadar kıymetli ki. Yani bunu görüyor olmak ülkem adına beni gururlandırıyor. Hem de geleceğe dair daha umutla bakmama vesile oluyor.”

Yazar Bestami Yazgan da 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluştu. Bestami Yazgan, fuar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya bir ağaç olsa çiçeği insanlar olurdu. Bilgi ağaç olsa çiçeği kitap olurdu” diyerek, “Bu kitap fuarında dünyanın iki güzel çiçeği bir araya gelmiş. Ne mutlu bize ki çiçek bahçesinde gezmek bizlere nasip oldu. İnsanoğlu yaratıldığından bu yana ölümsüzlüğün çaresini aramıştır. Ama bulamamıştır. İnsanoğlu yazıyı ve kitabı bularak ölümsüzlük yolunda büyük bir adım atmıştır. Kitap fuarı boyunca okuyucular 10 binlerce kitaba ulaşacaklar. Onlarda ölümsüzlüğün ucundan tutmuş olacaklar. Bu güzel kitap fuarı için Büyükşehir Belediyesi’ne ve kitap fuarında emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Araştırmacı, yazar Abdurrahman Uzun ise Kayseri Kitap Fuarı’nın yayınevi ve kitap zenginliği kalitesi açısından çok zengin bir fuar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bugün öğlenden itibaren o kadar güzel gençler var ki burada. Kitabın olduğu yerde dolaşmak, kitabın kokusunun olduğu havayı teneffüs etmek bile insanın gönlüne güzel gelir. Ömrüne bereket verir. Onun için fuar çok güzel. Dizaynı da çok güzel olmuş. İkinci kere geliyorum Kayseri’ye. Kayseri Kitap Fuarı bizim artık uğrak yerimiz oldu. Ama burada dostlarla bir araya gelmek, okurlarla bir araya gelmek çok güzel bir şey.”

Uzun, bu organizasyonların önemine işaret ederek, “Bu organizasyonları yapmak kolay değil. Hele hele böyle dijital bir çağda. Israrla kitabın yanında durmaya gayret etmek gerçekten önemli bir duruş. Organizasyonu gerçekleştiren başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve organizasyonları yapan emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 5. Kayseri Kitap Fuarı 23 Ekim Pazar gününe kadar ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek. Bu çerçevede 21 Ekim’de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim’de Zekeriya Efiloğlu, 22 Ekim’de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve 23 Ekim’de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil ve Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya gelecek.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Tüketici güven endeksi yükseldi ancak hala kötümser

Tüketici güven endeksi yükseldi ancak hala kötümser

Kayserispor Türkiye Kupası 4'üncü Turunda Sivas Belediyespor ile eşleşti

Kayserispor Türkiye Kupası 4’üncü Turunda Sivas Belediyespor ile eşleşti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kayseri'ye geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kayseri'ye geliyor

Kayseri'de Eylül ayında 501 yeni sicil kaydı yapıldı

Kayseri'de Eylül ayında 501 yeni sicil kaydı yapıldı

8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yalçın'dan Fincancı çıkışı

Başkan Yalçın’dan Fincancı çıkışı

Kayserispor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan Fincancı'ya sert tepki: 'Bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor'

Başkan Yalçın'dan Fincancı'ya sert tepki: 'Bu memleketin kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor'

Dünyaya örnek ulaşım sistemi Bisiklet ülkesi Hollanda

Dünyaya örnek ulaşım sistemi; Bisiklet ülkesi Hollanda

Kayseri'deki terör saldırısı davası ertelendi

Kayseri'deki terör saldırısı davası ertelendi

Kayseri patlamasının faillerinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri patlamasının faillerinin yargılanmasına devam edildi

'Dijital bağımlılık, şeker gibi sunuluyor'

‘Dijital bağımlılık, şeker gibi sunuluyor’