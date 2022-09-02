Yazar Balkar Selçuk'un yeni kitabı yayımlandı

Çerkes Nart mitolojileri üzerine son yıllarda yazdığı birbirinden ilginç kitaplarıyla tanınan Balkar Selçuk’un yeni kitabı “Kayıp Kitap: Ramayana ve Nart Wezırmes’in Bilinmeyen Hikayesi” yayımlandı.

Özelikle Nart Mitoloji konusunda dikkat çekici çalışmalar yapan Balkar Selçuk, bu kitabında Hint destan edebiyatının önemli kitaplarından biri olan “Ramayana” adlı destan metniyle Çerkes Nart mitolojisinin önemli karakterlerinden biri olan Nart Wezırmes’e ait metinleri karşılaştırdı. Sonuç olarak her iki metinde de şaşırtıcı benzerlikler ve ortak noktalar bulan yazar, okuyucuya karşılaştırmalı mitoloji alanında önemli ve ilginç bir eser daha hediye etmiş oldu. Hestia Yayınları, yazarın bu alandaki ilk eseri olan “Çerkes ve Yunan Mitolojileri Üzerine Tematik Okumalar” adlı kitabının gözden geçirilmiş metnini de yeniden yayınladı.

Daha önce İngilizce çevirisi yayınlanan söz konusu eserin, Yunanca çevirisinin de Atina’daki köklü bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinin başlatıldığı belirtildi.