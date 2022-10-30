Yaya Yolu Ve Çevre Düzenleme Çalışması İle Melikgazi Yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince ilçe sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelere yaya yolu ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacağını söyledi.

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  • 30.10.2022 12:42
  • Güncelleme: 30.10.2022 13:08
Yaya Yolu Ve Çevre Düzenleme Çalışması İle Melikgazi Yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince ilçe sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelere yaya yolu ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Melikgazi ilçesinin muhtelif mahallelerinde yaya yolu ve çevre düzenleme çalışması ile şehrin gelişiminde bütünlük sağlanacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu çalışma ile hem ilçeye hem de bölgeye yakışır bir çalışma gerçekleştirerek Melikgazililere yakışır bir şehir oluşturulacağını kaydetti. Melikgazi ilçesinin özellikle doğu bölgesindeki mahallelere yaptırılacak olan yaya yolu ve çevre düzenleme çalışmaları ile semtler arasında hizmet kalitesinin tekrarlanacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin muhtelif mahallelerinde 8 bin 300 metrekarelik alanda yaya yolu ve çevre düzenleme yapımını gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalar ile aynı zamanda gelişen ve büyüyen ilçemizde alt yapı ve fiziki yapıda bütünlük sağlıyoruz. Yaya yollarında engelli arabaları ile çocuk arabaları için özel geçişler yer alacak” dedi

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İHA

Kayseri Gündem
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