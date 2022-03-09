Yavuz Ay: “Servisçi esnafımız çalışarak batma noktasına geldi”

Rusya-Ukrayna savaşı artan akaryakıt fiyatları nedeniyle Türkiye’deki birçok sektör bu durumdan kötü yönde etkilendi. Ulaşım sektöründe çalışan esnafın pandemiden sonra meydana gelen akaryakıt zamları nedeniyle neredeyse batma noktasına geldiğinin altını çizen Kayseri Minibüsçüler Ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Esnaf sanatkârımız zaten pandemi döneminin etkisinden sonra toparlanma sürecine girmek isterken okulların açıma döneminde 6,5 lira olan akaryakıt fiyatımız şuan 20 lira bandını aşarak 25 lira bandına yaklaştı. Buda yaklaşık yüzde 400’lük bir atışla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Çalışan esnafımız çalışarak batma durumunda. Geliriminiz giderimiziz karşılamaz bir duruma geldi. Bu durumdan dolayı esnafımız sıkıntılı bir süreç içerisinde. 1,5 yıldır yaralı olan çalışamayan meslek grubu konu akaryakıt olduğu zaman bu durum bizim birçok giderimizi etkilemekte. Gelen zamlardan dolayı esnafımız nefes alamayacak duruma geldi. Bizler zam yapmak istemiyoruz. Biz hükümetten 2004 yılından beri yapmış olduğu deniz taşımacılığıyla alakalı yapmış olduğu vergi muafiyetinden yararlanmak istiyoruz. Şuanda esnafımız almış olduğu yakıtlardan hem KDV, hem ÖTV, hem de ÖTV’nin KDV’sini ödüyor. Bu ödenene vergilerde çok ciddi bir maliyet getirmiş oluyor. En azından ticari taşıt araç kullanıcılarına bu süreç içerisinde hükümetimizin hayat normale dönene kadar dünya dengesindeki akaryakıt fiyatları normal bir seviyeye çekilene kadar ÖTV’siz, KDV’siz ve ÖTV’nin KDV’si olmayan bir muafiyet tanınması genel olarak tüm esnafımıza fayda sağlayacağının kanaatindeyim” diye konuştu.

“DÜZENLEME YAPILMAZSA ESNAF DAHA DA ZOR DURUMA DÜŞECEK”

Esnafın çalışmasına rağmen gelen zamlarla birlikte batma noktasına geldiğini belirten Ay, “Çalışan arkadaşımız akşam gidip deposunu dolduruyor, sabah sevisi bitip Organize Sanayi’ye gidene kadar akaryakıta tekrar zam gelmiş oluyor. Çalışanlarımızın mağduriyeti neden dile getirilmiyor diye soruyorum. Eğer bir düzenleme yapılmazsa esnafımız çok zor duruma düşecek. Servisçi esnafımızın tamamı çalışarak batma noktasına geldi ve maalesef ki batıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ZAM YAPMAK İSTEMİYORUZ, YARDIM BEKLİYORUZ”

Gelen fiyat artışlarını vatandaşa yansıtmak istemediklerinin altını çizen Ay, “Biz esnaf olarak vatandaşa zam yaptık demek istemiyoruz. Bu zam olayı bizim için son seçenektir. Esnaf sanatkârımızın da dayanacak gücü kalmadı. Marşına basan her esnafım zarar ediyor. Biz sorunun nasıl çözüleceğini de söylüyoruz. Bu sorun için ne yapılacak diye düşünmeye gerek yok. Hükümetimizin ülkede ne kadar ulaşım işiyle uğraşan esnafımız varsa hayat normale dönene kadar vergi muafiyeti olması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu konu ile ilgili sayısız dilekçe ilettik. Eğer hükümet nezdinde bir çözüm olmazsa biz çözümü yerel yönetimdeki belediyelerden beklemekteyiz” diye konuştu.