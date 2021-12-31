Yatar çocuk hastalara yeni yıl sürprizi

Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 31.12.2021 15:59
Yatar çocuk hastalara yeni yıl sürprizi
Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimliği yılbaşında, hastanede yatarak tedavi gören çocukları unutmadı. Servislerde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, yeni bir yıla merhaba derken minik hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi. Bu tür organizasyonların çocuklar için ayrı bir moral olduğunu belirten Prof. Dr. Kaygusuz, etkinlik düzenleyen servis çalışanlarına teşekkür etti. Etkinlikle ilgili konuşan Servis Sorumlu Hemşiresi Senem Şahin “Hastalarımız mutlu olmaları bizler için çok değerli. Onların mutluluğu tedavilerine de yansıyor. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

DAHA FAZLA
Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü