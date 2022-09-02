Yatak üreten lisede mesleki eğitim ve öğretimin kalitesi artacak

Türkiye'de ilk olarak yatak üretimine başlayan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Tekstil Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi' tanıtıldı.

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  • 02.09.2022 16:14
  • Güncelleme: 02.09.2022 16:25
Yatak üreten lisede mesleki eğitim ve öğretimin kalitesi artacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’de ilk olarak yatak üretimine başlayan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Tekstil Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’ tanıtıldı.

Okulun seminer salonunda düzenlenen programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, il Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Türk Tekstil Vakfı Genel Sekreteri Zeynep Vural ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Okulumuz tekstil sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Bu alanda ilimizde ve ülkemizde yetişmiş eleman açığının giderilmesi için okulumuza önemli görevler düşmektedir. Burası bildiğiniz entegre fabrika olarak çalışıyor. Çok yakın zamanda da bir projemiz var. Bu proje Türkiye’de ilk olarak bir meslek lisesinde desteklenmeye değer bulundu. 2 milyon 700 bin TL’lik bütçe ile kabul edildi. Biz burada yatak imalat hattı kuracağız. Kayseri’mizin sanayisine buradan kalifiyeli eleman yetiştireceğiz. Sanayinin gerçek ihtiyacını okulumuzda karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Projesi Yetkilisi Tuğba Huvaj da, proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Düzenlenen program, okul mezunu da olan şehit eşi Rabia Delibaş’a, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan tarafından sendikanın hediye ettiği evin tapusu verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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