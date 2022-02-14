Yastık altındaki altınla insanlar kazanıp kazandıracak

KIRŞEHİR (İHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin uygulamanın 1 Mart'ta başlayacağını söylemesini değerlendiren Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, yastık altı altınların hem para kazanacağını hem de para kazandıracağını söyledi.

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  • 14.02.2022 12:06
  • Güncelleme: 14.02.2022 12:06
Yastık altındaki altınla insanlar kazanıp kazandıracak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin uygulamanın 1 Mart’ta başlayacağını söylemesini değerlendiren Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, yastık altı altınların hem para kazanacağını hem de para kazandıracağını söyledi.

Türkiye’nin, yastık altı altınlarıyla çağ atlama dönemine girdiğini belirten Kuyumcu Ahmet Durukan, “Yastık altı olarak tabir ettiğimiz altın sayısı tahmini 5 bin ton. Bu rakam Türkiye ile birlikte dünya ekonomisine kazandırılmak isteniliyor” dedi. "Ülkeye külfet olan altın hem para kazanacak hem de para kazandıracak" diyen kuyumcu Durukan; “Saklı olan altınlar bundan sonraki süreçte para kazandıracağı gibi para da kazanacak. Vatandaşın 20 yıldır yastık altında beklettiği altın ilk kez uygulanmak istenen sitemle para kazanacak. Böylelikle dünya ekonomisine de hükmedebilecek güce kavuşacağız. Uygulamayla birlikte yastık altında olan her şey de değer kazanacak. Uyuyan ve bekletilen para para kazanacak” diye konuştu.

Durukan, kiralık kasalarda bekletilen altınların sadece saklandığını ve kişinin beklettiği altından para kazanmadığını da sözlerine ekledi.

İHA

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