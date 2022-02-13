Yaşlı kadının cüzdanını alarak böyle kaçtı

Kayseri'de, yaşlı kadının içerisinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yaparak kaçan şahıs, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olay anında yaşlı kadının şüpheliyi bir süre kovaladığı görülüyor.

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  • 13.02.2022 16:00
  • Güncelleme: 13.02.2022 16:20
Yaşlı kadının cüzdanını alarak böyle kaçtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, yaşlı kadının içerisinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yaparak kaçan şahıs, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olay anında; yaşlı kadının şüpheliyi bir süre kovaladığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, takip ettiği H.A.’nın (70) el çantası ve içerisinde 720 TL parası bulunan cüzdanını kapkaç yaparak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelenirken, olayın şüphelisinin H.Ö. (26) olduğu tespit edildi. H.Ö.; Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kapkaççıyı kovaladı

Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde; H.A.’nın çantası ve cüzdanını alan H.Ö.’nün kaçtığı sırada naylon çanta içerisindeki cüzdanı aldıktan sonra çantayı attığı ve H.A.’nın ise H.Ö.’yü bir süre kovaladığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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