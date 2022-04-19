Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi Abit Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, 73 yaşındaki Saffet Tursun’un yerde hareketsiz halde yatar halde buldu. Yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saffet Tursun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Adli olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme devam ediyor.