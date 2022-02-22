Yargıtay'dan dikkat çeken karar : ' Çalışırken İş Aranması İşçinin Kötü Niyetli Olduğunu Göstermez'

 Kayseri Barosu Avukatlarından Niyazi Ünalmış, Yargıtay'ın  ' Çalışırken İş Aranması İşçinin Kötü Niyetli Olduğunu Göstermez' şeklinde çok konuşulacak ve işçi hakkının savunmasına yönelik emsal bir kararın çıktığını söyledi.

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  • 22.02.2022 17:56
  • Güncelleme: 22.02.2022 17:56
Yargıtay'dan dikkat çeken karar : ' Çalışırken İş Aranması İşçinin Kötü Niyetli Olduğunu Göstermez'

Kayseri Barosu Avukatlarından Ünalmış Yargıtay'ın aldığı kararı şu şekilde açıkladı. Yargıtay 9'ncu Hukuk Dairesi 2020/1521 Esas 2020/6778 Karar sayılı kararına göre geçim koşulları ve insani kaygılarla hareket eden işçinin, işten ayrılması sonucunda işsiz kalmaması için önceki iş yerinde çalışırken başka bir yere iş başvurusu yapıp başvurusunun kabul edilmesinde, işçinin kötü niyetli olmadığını ve kıdem tazminatına hak kazanacağı belirttiğini söyledi. Ünalmış kararla ilgili " Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/1521 Esas 2020/6778 Karar sayılı kararına göre geçim koşulları ve insani kaygılarla hareket eden işçinin, işten ayrılması sonucunda işsiz kalmaması için önceki iş yerinde çalışırken başka bir yere iş başvurusu yapıp başvurusunun kabul edilmesinde, işçinin kötü niyetli olmadığını ve kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmiştir. Karara göre haklı sebepleri bulunduğunu iddia eden bir işçinin, muhtemel fesih tarihinden sonraki işsizlik sürecini ve geçim koşullarını nazara alarak, fesihten önce başka bir işe başvurmuş olması ve bu başvurusunun kabul edilmesinde işçinin kötü niyetli olmadığı ve kıdem tazminatının hak kazanacağı belirtmiştir. Böylelikle işverenler, yanında çalışan işçilerin başka bir iş yerinde iş araması nedeniyle kötü niyet iddiasında bulunamayacak ve işçiye kıdem tazminatı ödemesini yapmaktan kaçınamayacaktır" ifadelerine yer verdi

1ha

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