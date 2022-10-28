Yargı siber suçluların peşini bırakmayacak

Kayseri Barosuna bağlı Avukat Gizem Gül Uzun, sosyal medyada işlenen suçlarda Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin güncel kararı ile ilgili, 'Şüpheli tespit edilemese de zaman aşımı boyunca dosya açık kalacak' dedi.

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  • 28.10.2022 10:08
  • Güncelleme: 28.10.2022 10:26
Yargı siber suçluların peşini bırakmayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Barosuna bağlı Avukat Gizem Gül Uzun, sosyal medyada işlenen suçlarda Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin güncel kararı ile ilgili, “Şüpheli tespit edilemese de zaman aşımı boyunca dosya açık kalacak” dedi.

Kişilerin hesaplarının çalınmasının beraberinde birçok suçu da getirebileceğini söyleyen Avukat Gizem Gül Uzun, “Sosyal medya artık hayatımızın her alanına girmiş bulunmakta. Dolayısıyla kişilerin hak ve özgürlükleri de Anayasal güvence altına alınmaktadır. Ancak sosyal medya hayatımızın her alanına girdiğinden dolayı bilişim suçları oldukça arttı. Özellikle kişiler sahte hesaplar açmaya başladılar ve bu hesaplar üzerinden de bir takım suçlar işlenmeye başladı. Mesela kişilerin hesapları çalınabiliyor ve çalındıktan sonra kişilerin izni olmaksızın kişiler adına paylaşım yapılabiliyor. Mesela bazı hikaye kısımlarında ’Ben şu hesaba şu kadar para yatırdım siz de yatırın, paranız katlanacaktır7 şeklinde paylaşım yapılabiliyor. Burada nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş olmaktadır. Aynı zamanda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması suçu işlenmiş olmaktadır. Yine kişilerin mesajları izinsiz bir şekilde okunduğu için, fotoğraflarına izinsiz bir şekilde erişim sağlandığı için de özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işlenmiş olmakta. Kişiler sahte hesap açarak aralarında husumet bulunan kişilere mesajlar atıyor. Burada hakaret suçu işleniyor ya da tehdit, şantaj suçu işleniyor. Bu gibi durumlarda kişilerin savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir” dedi.

Gizem Gül Uzun, alınan güncel bir kararla suçun şüphelisi tespit edilemese dahi zaman aşımı süresince daimi arama kararının olacağını söyleyerek, “Uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı gibi önemli suçlar olmadığı zaman IP adresi bulunamayabiliyordu. Çünkü ABD ve California’da bulunuyordu IP adresleri ve buralar da çok büyük suçlar dışında IP adresini Türkiye’ye vermeyebiliyordu. Haliyle bu suçlar söz konusu olduğu zaman da savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair (KYOK) kararı veriyordu. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin güncel kararı diyor ki, ‘Şüpheli tespit edilemiyorsa dahi, dava zaman aşımı süresi boyunca soruşturma dosyası açık kalacak ve şüpheli hakkında daimi arama kararı çıkartılacak.’ Dava zaman aşımı süresi ise her suç için farklı olmakta. Mesela sahte hesaptan bir kişi bir başkasına hakaret ediyorsa burada dava zaman aşımı süresi 8 yıldır. Her ne kadar sahte hesaptan hakaret eden şüpheli tespit edilemese dahi 8 yıl boyunca soruşturma dosyası artık açık kalacak” ifadelerini kullandı.

İHA

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