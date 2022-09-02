Yaren'den yürekleri ısıtan davranış

Kayseri'de 4. Sınıf öğrencisi Yaren, 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı özel öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılması için bağışladı.

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  • 02.09.2022 12:15
  • Güncelleme: 02.09.2022 15:44
Yaren'den yürekleri ısıtan davranış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 4. Sınıf öğrencisi Yaren, 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı özel öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılması için bağışladı.

Şehit Doktor Ulucan Dayan İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Yaren Kaplan, sosyal medya üzerinden İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’e mesaj atarak kumbarasında biriktirdiği parayı özel öğrencilerin ihtiyaçların giderilmesi için harcanması istediğini söyledi. Teltik’in talimatı üzerine harekete geçen yetkililer, Yaren’e ulaşarak, müdürlüğe davet etti. 9 yaşındaki Yaren’i makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, kumbarayı teslim alarak, küçük kıza hediyeler verdi.

Teltik, “Daha önce de sokak hayvanları ile ilgili yaptığımız bir projede Yaren bize destek vermişti. Video çekerek bize gönderdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu yaşta toplumsal konulara bu kadar önem veren ilgili duyan öğrenci yetiştirdiği için müdürümüze ve ailesine teşekkür ediyorum. Daha sonrasında da Yaren yine bana sosyal medyadan ulaştı. ‘Öğretmenim ben kumbaramda para biriktirdim, bu paramı engelli arkadaşlarımıza bağışlamak istiyorum’ dedi. Bizde basın birimimize bildirdik ve kendisine ulaştılar. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaren Kaplan ise, Teltik’e teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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