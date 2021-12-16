Yardım kömürlerini satan ve alanlara en ağır cezalar verilecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı yardım kömürlerini satanlara ve alanlara en ağır cezaların verileceğini söyledi.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 09:06
Yardım kömürlerini satan ve alanlara en ağır cezalar verilecek
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı yardım kömürlerini satanlara ve alanlara en ağır cezaların verileceğini söyledi.
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Sivas Valisi Salih Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı yardım kömürlerini satanlara ve alanlara en ağır cezaların verileceğini söyledi.

Sivas Kömür Tevzi deposunu ziyaret eden Vali Salih Ayhan, mevcut kömür kapasitesi ve yapılan çalışmalar hakkında Kömür Tevzi Müdürü Eyüp Yüce’den bilgi aldı.

İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sağlanan kömürü ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıttıklarını söyleyen Vali Ayhan, "İlimiz genelinde 2021 yılı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızda kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 12 bin 680 ton kömür talep edilmiş olup, ilçelerimizin tamamında kömürlerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmış durumdadır" dedi.

Aile başı 1.3 ton kömür

Sivas’ta 4 bin 305 ton kömürün 3 bin 776 tonunun 2 bin 905 aileye dağıtıldığını belirten Ayhan, aile başına bin 300 kilogram olmak üzere kömür dağıttıklarını ifade etti. Vali Ayhan, kalan kömürün dağıtım işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.

"En ağır cezalar verilecek"

Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kullanımı için verilen kömürleri satan ve alanlara en ağır cezaların verileceğini ifade edip, "Satıldığının tespiti halinde kömürün alımını ve satımını yapan kişi için de en ağır ceza neyi gerektiriyorsa onu uygulayacağız. Tüm vakıflarımız Sivas’ta yaşayan, hak sahibi vatandaşlarımızın durumlarını yakından takip ediyorlar. Sosyal devlet anlayışı içerisinde devletimizin tüm imkanlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı

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