Yaramaz keçi öyle bir yere çıktı ki inemeyince ekipler alarma geçti

Sivas'ın Divriği ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaramaz keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

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  • 28.09.2022 12:21
  • Güncelleme: 28.09.2022 12:21
Yaramaz keçi öyle bir yere çıktı ki inemeyince ekipler alarma geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Divriği ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaramaz keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Divriği ilçesi Selimoğlu köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Ş.A. keçilerden birinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Bir süre keçiyi indirmek için çabalayan Ş.A. başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaramaz keçiyi beline halat bağlayarak kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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