Yaralı yaban kuşuna yardım eli

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaralı olarak bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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  • 09.05.2022 10:50
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:12
Yaralı yaban kuşuna yardım eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaralı olarak bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde HES Kablo çalışanları tarafından bulunan yaralı küçük balaban kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken yaralı küçük balaban ekiplerce teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı kuşun gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

Göçmen bir kuş türü olan küçük balaban; balıkçılgiller familyasına ait bir kuş türü olup Afrika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da yayılış gösterirler. Fiziksel yapısı itibariyle en dünyada bulunan en küçük balıkçıllardan birisidir. Ekolojik sistemde oldukça önemli bir yere sahip olan balıkçıl kuş türlerinin avlanılması 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca yasaktır.

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İHA

Kayseri Gündem
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