Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı şekilde bulunan şahin ve saksağan kuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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  • 05.04.2022 17:33
  • Güncelleme: 05.04.2022 18:16
Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de vatandaşlar tarafından yaralı şekilde bulunan şahin ve saksağan kuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Pınarbaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde yaralı şekilde bulunan şahin ve Kocasinan ilçesinde yol kenarında yaralı şekilde bulunan saksağan kuşu, tedavi için ekiplere teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken şahin ve saksağan ekipler tarafından teslim alındıktan sonra Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.

Yaralı şahin ve saksağan gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine ekipler tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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