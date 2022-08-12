Yaralı kartallara yardım eli

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartallar, tedavi altına alındı.

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  • 12.08.2022 09:24
  • Güncelleme: 12.08.2022 10:35
Yaralı kartallara yardım eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartallar, tedavi altına alındı.

Bulunan yaralı kartallar, Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneğine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edilmek için verildi. Milli park ekipleri tarafından teslim alınan 3 adet yaralı kartal, Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.

Yaralı kartallar, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarında doğaya bırakılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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