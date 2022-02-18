Yaralı kartala Bünyan Belediyesi sahip çıktı
Bünyan'da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartala belediye personeli sahip çıktı.
- 18.02.2022 16:54
- Güncelleme: 18.02.2022 17:10
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Bünyan’da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartala belediye personeli sahip çıktı.
Bünyan’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kartala, Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri sahip çıktı. Yaralı kartal ekiplerin müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Kartalın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
İHA
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