Yaralı baykuş tedavi ediliyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan kulaklı orman baykuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

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  • 15.02.2022 10:57
  • Güncelleme: 15.02.2022 11:11
Yaralı baykuş tedavi ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan kulaklı orman baykuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Kanadından yaralı olan ve uçma güçlüğü çeken baykuş, büyükşehir belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı kulaklı orman baykuşu gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından Milli Park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Baykuş ailesine mensup olan kulaklı orman baykuşu, kulağa benzer tüy yapıları ile kolay ayırt edilebilir bir kuş türüdür. Uyarı halinde kulak tüylerini dikleştirirler. Üstün gece görüşleri ve sessiz uçuşları sayesinde usta bir avcıdırlar. Özellikle küçük kemirgenleri avladıkları için çiftçilerin de dostudur. Günümüzde hurafeler yüzünden kötü bir üne sahip olan baykuş türleri eski dönem Türk uygarlıklarında bilgeliğin ve fedakârlığın sembolü olarak görülmüştür. Dünyanın en büyük mimarları arasında gösterilen Mimar Sinan da birçok eserinde baykuş motifini ustalıkla kullanmıştır.

İHA

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