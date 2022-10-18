Yaralı Arışahini korumaya alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından bulunan yaralı Arışahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
- 18.10.2022 14:11
- Güncelleme: 18.10.2022 14:51
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından bulunan yaralı Arışahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
İlçede bulunan ve uçma güçlüğü çeken Arışahin kuşu, Yahyalı Şefliği ekiplerine gerekli tedavi ve bakımı için teslim edildi. Teslim alınan Arışahini ekiplerce, Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yer alan Kuş Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine teslim edildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN