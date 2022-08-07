Yanmak üzere olan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesinde meydana geldi. Müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen köpeği kurtararak alevlerin içinde kalmasını engelledi. Yangın söndürülürken, can kaybı olmadığı da bildirildi.