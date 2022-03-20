Yangın Gönüllüsü Eğitimi verildi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne müracaat eden, yangınlara karşı mücadelede görev almak, yangın ekiplerine destek olmak isteyen İHH arama kurtarma gönüllü adaylarına, Orman Koruma Şube Müdürü Cemal Yeşil yaprak tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi.