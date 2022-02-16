'Yan bakma' cinayeti davasında yeni gelişme

2019 sonlarına kadar aynı okulda eğitim gören Cihan Allı ve Mehmet Emin S., 'yan bakma' sebebiyle tartışmaya giren ve kavgaya tutuşmuş ve Cihan Allı başka okula nakil olmuştu. 2020 başlarında Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde ikilinin karşılaşması sonucu Mehmet Emin S., Cihan Allı’yı bıçakla ağır yaralamıştı. Cihan Allı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet Emin S. yakalanarak tutuklanmıştı.

Ağustos 2020'de görülen ilk davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin S., yaşının küçük olması sebebiyle cezası 10 yıl hapse çevrildi. Ancak verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde bozularak dava dosyası yerel mahkemeye gönderildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Cinayet sanığı Mehmet Emin S., savunmasında, sürekli bıçak taşıdığını, Cihan Allı’nın olaydan önce arkadaşlarıyla kendini dövdüğünü, kendisine hakaret ettiğini ifade etti. Mehmet Emin S., son karşılaşmalarında Cihan Allı’yı dövmek için arkasından gittiğini, Cihan Allı’yı bıçağı çıkarmasıyla kavgaya tutuştuklarını ve saplanan bıçağın nereye değdiğini fark etmediğini söyledi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Mehmet Emin S. hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle ceza 21 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanığın lehine yeniden ceza indirimi uygulayarak hapis cezasını 17 yıl 6 aya düşürdü. Mehmet Emin S.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.