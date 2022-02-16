'Yan bakma' cinayeti davasında yeni gelişme

Kayseri'de 'yan bakma' nedeniyle okul arkadaşı Cihan Allı'yı bıçaklayan ve ölümüne sebep olan Mehmet Emin S.'nin hapis cezası, yeniden görülen dava ile 7 yıl uzadı.

PAYLAŞ
  • 16.02.2022 12:32
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:32
'Yan bakma' cinayeti davasında yeni gelişme

2019 sonlarına kadar aynı okulda eğitim gören Cihan Allı ve Mehmet Emin S., 'yan bakma' sebebiyle tartışmaya giren ve kavgaya tutuşmuş ve Cihan Allı başka okula nakil olmuştu. 2020 başlarında Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde ikilinin karşılaşması sonucu Mehmet Emin S., Cihan Allı’yı bıçakla ağır yaralamıştı. Cihan Allı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet Emin S. yakalanarak tutuklanmıştı.

Ağustos 2020'de görülen ilk davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin S., yaşının küçük olması sebebiyle cezası 10 yıl hapse çevrildi. Ancak verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde bozularak dava dosyası yerel mahkemeye gönderildi. 

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Cinayet sanığı Mehmet Emin S., savunmasında, sürekli bıçak taşıdığını, Cihan Allı’nın olaydan önce arkadaşlarıyla kendini dövdüğünü, kendisine hakaret ettiğini ifade etti. Mehmet Emin S., son karşılaşmalarında Cihan Allı’yı dövmek için arkasından gittiğini, Cihan Allı’yı bıçağı çıkarmasıyla kavgaya tutuştuklarını ve saplanan bıçağın nereye değdiğini fark etmediğini söyledi. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Mehmet Emin S. hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle ceza 21 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanığın lehine yeniden ceza indirimi uygulayarak hapis cezasını 17 yıl 6 aya düşürdü. Mehmet Emin S.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de sezon sonuna doğru balık fiyatları

Kayseri’de sezon sonuna doğru balık fiyatları

Fırınlarda ekmek zammı Cuma günü uygulanacak

Fırınlarda ekmek zammı Cuma günü uygulanacak

Kayserisporlu futbolculardan, taraftara videolu çağrı

Kayserisporlu futbolculardan, taraftara videolu çağrı

Yaralı işçinin durumu iyiye gidiyor

Yaralı işçinin durumu iyiye gidiyor

İncesu Zabıtasından KDV denetimi

İncesu Zabıtasından KDV denetimi

Başkan Çolakbayrakdar'dan sanayicilere çağrı

Başkan Çolakbayrakdar'dan sanayicilere çağrı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun

En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun

FMG Spor Lisesi Türkiye Finalleri'nde

FMG Spor Lisesi Türkiye Finalleri'nde

DAHA FAZLA
Gençlik Meclisi, yeni kurulan okul kütüphanesine destek verdi

Gençlik Meclisi, yeni kurulan okul kütüphanesine destek verdi

Yeşilhisarlı lokantacıdan örnek davranış

Yeşilhisarlı lokantacıdan örnek davranış

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir: 'Covid ya da ağır zatürre sonrası akciğerde büzüşme olabilir'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir: “Covid ya da ağır zatürre sonrası akciğerde büzüşme olabilir”

'Yan bakma' cinayeti davasında yeni gelişme

'Yan bakma' cinayeti davasında yeni gelişme

Çukura düşen inek kurtarıldı

Çukura düşen inek kurtarıldı