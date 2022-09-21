Yamaçlı, sosyal tesisine kavuştu

Talas Belediyesinin kırsal mahallelere yapımını sürdürdüğü sosyal tesislerden biri daha hizmete girdi. Yamaçlı Mahallesindeki sosyal tesis Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açıldı.

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  • 21.09.2022 10:09
  • Güncelleme: 21.09.2022 10:29
Yamaçlı, sosyal tesisine kavuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin kırsal mahallelere yapımını sürdürdüğü sosyal tesislerden biri daha hizmete girdi. Yamaçlı Mahallesindeki sosyal tesis Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açıldı.

İçerisinde muhtarlıktan mutfağa, düğün, nişan ve cenaze gibi hizmetlerin yer aldığı salondan açık terasa, bay bayan tuvaletten engelli lavabosuna kadar birçok özelliğin bulunduğu Yamaçlı Sosyal Tesisi, Başkan Yalçın, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı bir programla hizmete girdi.

Tesisin mahallenin birçok eksiğine cevap verir nitelikle olduğunu belirten Başkan Yalçın, tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Her mahalleye, vatandaşların hüznünde de sevincinde de bir araya gelebileceği bu tür tesisler kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Yalçın, “Çok güzel bir tesis oldu. Yamaçlı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan da gerek tesisin yapımı gerekse mahalleye yapılan diğer hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Mahalle sakini Sadi Özcan ise Başkan Yalçın’a, “Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Gerçekten güzel hizmetler oldu” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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