Yalçın Başkan istedi, İzzet Bayraktar yaptıracak

Hayırsever İzzet Bayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın girişimleri sonucu ilçeye bir yeni eğitim yuvası daha kazandıracak. Mevlana Mahallesi'nde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine yaptırılacak 32 derslikli Anadolu Lisesinin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

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  • 23.09.2022 14:07
  • Güncelleme: 23.09.2022 14:46
Yalçın Başkan istedi, İzzet Bayraktar yaptıracak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayırsever İzzet Bayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın girişimleri sonucu ilçeye bir yeni eğitim yuvası daha kazandıracak. Mevlana Mahallesi’nde mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine yaptırılacak 32 derslikli Anadolu Lisesinin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılacak olan 2 bin öğrenci kapasiteli Anadolu Lisesi yapımına dair hazırlanan protokolün imza töreni, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşti. Törene Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever İzzet Bayraktar ile ailesi katıldı.

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’de göreve başladığı günden itibaren İzzet Bayraktar’ın hem Kayseri’de hem Türkiye’de önemli hayırlar yaptığını gördüğünü belirterek, “İzzet Amcanın hayırlarına baktığımda her birisinin servet olduğunu ve birçok noktada hayırlarının olduğunu gördüm. Kazandığını, memleketinin gençlerine iyi okullarda okusunlar diye harcamış, ömrünü hayır yolunda geçirmiş. Allah İzzet Amcadan razı olsun, ona uzun ömürler versin. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri’de yaptığınız bu eserlere sahip çıkarak sizlere mahcup olmayacağız inşallah” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hayırsever İzzet Bayraktar’a şükranlarını sunarak, “Doğduğu topraklar olan Talas’ın 85 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük yedinci mahallesi olan Mevlana’ya nitelikli bir okul yaptıracağı için hayırseverimiz İzzet Bayraktar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayırsever İzzet Bayraktar ise, “Talas İlçesinde doğdum, ilçeme yapmış olduğum bu hayır işinden dolayı çok mutluyum. Benim çocuklarım da benden aldıkları ruhla hayır işlerine devam edecekler” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Talas’ın Mevlana Mahallesine yaptırılacak olan 32 derslik Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin protokole Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırsever İzzet Bayraktar imza attı.

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İHA

Kayseri Gündem
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