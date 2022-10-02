Yakut Mahallesi’ne kedi kasabası projesi

Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut Mahallesi’ne yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuluyor. Proje içerisinde ise 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı bölüm yer alıyor.

Proje hakkında konuşma gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın da eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çok fonksiyonlu parklar inşa etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Yakut Mahallemize 10 bin metrekare alan içerisinde; 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın da yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamız Türkiye’de örnek olmuştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Projelere hız kesmeden devam ediyoruz ve yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yer alacağı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ için çalışmalara başladık. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.