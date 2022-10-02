Yakut Mahallesi'ne kedi kasabası projesi

Kayseri'de Yakut Mahallesi'ne 10 bin metrekare alan içerisinde 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılıyor.

PAYLAŞ
  • 02.10.2022 13:20
  • Güncelleme: 02.10.2022 13:20
Yakut Mahallesi'ne kedi kasabası projesi

Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut Mahallesi’ne yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuluyor. Proje içerisinde ise 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı bölüm yer alıyor.  
Proje hakkında konuşma gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın da eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çok fonksiyonlu parklar inşa etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Yakut Mahallemize 10 bin metrekare alan içerisinde; 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın da yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamız Türkiye’de örnek olmuştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Projelere hız kesmeden devam ediyoruz ve yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yer alacağı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ için çalışmalara başladık. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehirden çocuk macera parkları ve mobilyaları

Büyükşehirden çocuk macera parkları ve mobilyaları

Rektör Altun, ERÜ'nün Yeni Öğrencilerini Karşıladı

Rektör Altun, ERÜ'nün Yeni Öğrencilerini Karşıladı

Büyükşehirden 'Yaşlılar Günü' etkinliği

Büyükşehirden 'Yaşlılar Günü' etkinliği

Kayseri'de 'Seyahat Sever' Projesi'nden 2 bin öğrenci yararlandı

Kayseri'de 'Seyahat Sever' Projesi'nden 2 bin öğrenci yararlandı

26 yıllık halı saha serüvenini sonlandıran Çat'a plaketli veda

26 yıllık halı saha serüvenini sonlandıran Çat'a plaketli veda

Kocasinan'dan 10 bin metrekarelik 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'

Kocasinan'dan 10 bin metrekarelik 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta üniversite öğrencilerine elit karşılama

Talas'ta üniversite öğrencilerine elit karşılama

Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

DAHA FAZLA
Yakut Mahallesi'ne kedi kasabası projesi

Yakut Mahallesi’ne kedi kasabası projesi

Kayserispor'da iç saha serisi sona erdi

Kayserispor’da iç saha serisi sona erdi

Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi, Türkiye'de 13. sırada'

Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi, Türkiye'de 13. sırada'