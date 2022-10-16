Yakalanan firari cinayet zanlısı adliyede

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldüren zanlının firarı 1 ay sürdü. Dedektif gibi iz süren Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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  • 16.10.2022 13:49
  • Güncelleme: 17.10.2022 13:32
Yakalanan firari cinayet zanlısı adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldüren zanlının firarı 1 ay sürdü. Dedektif gibi iz süren Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül’de ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi’nde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.’ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit edilen araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.E., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin firarı 1 ay sürdü

Olayın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler yaşanan kovalamaca sonucu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı var

Yapılan incelemede cinayet zanlısı B.T.’nin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve dosyasının olduğu tespit edildi. Ayrıca B.T.’nin boş bağ evlerinde kaldığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen B.T., emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T., adliyeye sevk edildi.

İHA

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