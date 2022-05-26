Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar

Kayseri'de yakalanacaklarını anlayan uyuşturucu tacirleri, taşıdıkları uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktı. Ekipler yaptıkları aramada uyuşturucu maddeyi bulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

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  • 26.05.2022 09:28
  • Güncelleme: 26.05.2022 10:59
Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yakalanacaklarını anlayan uyuşturucu tacirleri, taşıdıkları uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktı. Ekipler yaptıkları aramada uyuşturucu maddeyi bulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, M.S., V.E. ve H.Y.’nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. 2 şahsın bulunduğu otomobili ve diğer şahsın bulunduğu yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, harekete geçti. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken, şahısların 1 kilo sentetik uyuşturucuyu Sarız ilçesinde ayakkabı kutusuna koyarak tarlaya bıraktığını belirledi. Arama yapan narkotik dedektifleri, uyuşturucu maddeyi bularak el koydu.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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