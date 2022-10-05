Yakalanacaklarını anladılar, aracı bırakıp kaçtılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 2 şahıstan 1’i kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri E.S.’nin kullandığı 42 FNG 17 plakalı aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan şoför ile M.G., aracı Yeniköy Mahallesi Aygördü Sokak üzerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.S. yakalanırken, ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Trafikten çekildiği tespit edilen araçta, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.