Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu

Yahyalı Belediyesi'nin girişimleri ve hayırsever iş adamlarının desteği ile Yahyalı'ya tekstil atölyesi kuruldu.

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  • 14.09.2022 14:38
  • Güncelleme: 14.09.2022 15:33
Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi’nin girişimleri ve hayırsever iş adamlarının desteği ile Yahyalı’ya tekstil atölyesi kuruldu.

Bina tahsisi Yahyalı Belediyesi tarafından, makine ve ekipman desteği ise hayırseverler tarafından yapılan tekstil atölyesinde ilk etapta 25 kadın çalışmaya başladı. Atölyeyi Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Daha önce 2022 yılını istihdam yılı olarak ilan etmiştik. Bu doğrultuda ilçemize hayırseverlerimizin desteğiyle tekstil atölyesi kazandırdık. Atölyemizde 25 kadınımız çalışıyor. İlçemiz adına çok mutluyum” dedi. Atölyenin faaliyete geçmesi ile ilçedeki kadınların mutlu olduklarını belirten Başkan Esat Öztürk, “Bugün ilçemiz için bir gurur günü. Belediyemize ait düğün salonumuzu tekstil atölyesine çevirdik. Atölyede çalışan 25 kadınımız evlerine ekmek götürüyorlar. Atölyenin makine ve ekipman alımı için belediyemize şartlı bağışta bulunan Özkoyuncu ailesine ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalılı iş adamımızın sahibi olduğu Larte Tekstil ile atölyemizde dikim yapılıyor. Atölyemiz 150 kişinin çalışacağı bir potansiyele sahip. Çalışan sayımız önümüzdeki günlerde giderek artacak. Bu yıl bizim için istihdam yılı. Kumtel Atölyesinde çalışanlar ile birlikte toplamda 75 kişi ilçemizde iş sahibi oldu. Bu bizim için bir gurur vesilesi” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise, “ Böyle bir ortamı hazırladığı için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burası Kamu-Özel Sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri. Hem belediyemizin desteği hem hayırseverlerin desteği hem de özel bir firmamızın desteği ile burada 25 kadına iş imkânı sağlanmış. Bu sayı 150’ye kadar çıkabilecek durumda. Atölyenin hem kadınların aile ekonomisinde katkıda bulunması hem de kendi ayakları üzerinde durabilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda istihdama bulunduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren atölye çalışanı kadınlar da Yahyalı Belediyesi’ne, Özkoyuncu Ailesine ve Larte Tekstile teşekkür ederek mutluluklarını ifade ettiler.

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İHA

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