Yahyalı'da kalp krizi geçiren hasta 15 dakikada şehir hastanesine yetiştirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulans ile 15 dakika içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne yetiştirilerek tedavi altına alındı.

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  • 04.08.2022 15:02
  • Güncelleme: 04.08.2022 15:14
Yahyalı'da kalp krizi geçiren hasta 15 dakikada şehir hastanesine yetiştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren hasta; helikopter ambulans ile 15 dakika içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi’ne yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Yahyalı’da 85 yaşındaki Fatma C.’nin evinde fenalaşarak yere düştüğünü gören yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri Fatma C.’yi Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine nakil etti. İlk müdahalesi Yahyalı ilçe Devlet Hastanesi doktorları tarafından yapılan Fatma C.,’nin kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine en kısa sürede anjiyo yapılabilecek bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.

Sevk kararının ardından ambulans helikopterle Yahyalı’dan alınan Fatma C. 15 dakika içerisinde Kayseri Şehir Hastanesine ulaştırılarak tedavisine başlandı.

İHA

Kayseri Gündem
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